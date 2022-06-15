Иван Штырков получил боксёрскую лицензию и соперника для дебютного боя

Пресс-служба RCC MMA & Boxing сообщила, что определился следующий соперник российского бойца ММА Ивана Штыркова. Он встретится с Иваном Смирновым, поединок пройдёт по правилам бокса.



«Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков уже получил боксёрскую лицензию, и теперь топового бойца ММА ждёт новый вызов. Иван Смирнов — яркий боец кулачного стиля, за плечами которого богатый боксёрский опыт», — говорится в сообщении.



Бой тяжеловесов станет главным событием одного из первых турниров Hardcore Boxing.



Ранее стало известно, что бой Штыркова и Михаила Мохнаткина, который должен был пройти в конце мая, отменён. Отмена боя произошла по вине организаторов. Соперники должны были провести поединок по правилам бокса.