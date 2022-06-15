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«Считаю, Сантос победила Шевченко». О’Мэлли — о седьмой защите титула россиянкой

«Считаю, Сантос победила Шевченко». О’Мэлли — о седьмой защите титула россиянкой
Валентина Шевченко
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Американский боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал результаты боя между чемпионкой в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко и претенденткой Тайлой Сантос.

В ночь с 11 на 12 июня в рамках турнира UFC 275 в Сингапуре россиянка в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив бразильянку раздельным решением судей.

«Считаю, что в действительности Сантос победила Шевченко. Она забрала спину, трижды пыталась провести болевой приём. Валентина не сделала ничего серьёзного, за исключением удара головой. Поэтому Валентина проиграла бой. Сантос – чемпионка», – заявил О’Мэлли в своём подкасте.

Шон О’Мэлли – американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории.

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Шевченко в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив Сантос на турнире UFC 275
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