«Считаю, Сантос победила Шевченко». О’Мэлли — о седьмой защите титула россиянкой

Американский боец UFC Шон О’Мэлли прокомментировал результаты боя между чемпионкой в наилегчайшей весовой категории Валентиной Шевченко и претенденткой Тайлой Сантос.



В ночь с 11 на 12 июня в рамках турнира UFC 275 в Сингапуре россиянка в седьмой раз защитила чемпионский титул, победив бразильянку раздельным решением судей.



«Считаю, что в действительности Сантос победила Шевченко. Она забрала спину, трижды пыталась провести болевой приём. Валентина не сделала ничего серьёзного, за исключением удара головой. Поэтому Валентина проиграла бой. Сантос – чемпионка», – заявил О’Мэлли в своём подкасте.



Шон О’Мэлли – американский боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в легчайшей весовой категории.

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