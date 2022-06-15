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Стерлинг: Прохазка играет в русскую рулетку с опущенными руками

Стерлинг: Прохазка играет в русскую рулетку с опущенными руками
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Чемпион UFC в легчайшем весе Рахим Стерлинг поделился мнением о победе чеха Иржи Прохазки в поединке за титул в полутяжёлом весе с бразильцем Гловером Тейшейрой. Прохазка заставил Тейшейру сдаться в пятом раунде.

«Иржи — боец с неожиданными приёмами, он силён и крепок. Но его стиль в этой весовой категории, где всё может решить один удар… я даже не знаю, как долго он сможет побеждать на таком уровне.

Я не говорю, что он не сможет. Можно продолжать так драться и искать шанс для этого удара, это вовсе не невозможно. Но в таком весе с таким стилем ты играешь в русскую рулетку с опущенными руками. Он оставляет уязвимости, оставляет себя открытым для ударов», — сказал Стерлинг на своём YouTube-канале.

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