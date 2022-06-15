Бетербиев отреагировал на слова Бивола про силу своего удара

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев отреагировал на слова непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола. Ранее Бивол заявил, что Бетербиев и Смит от природы обладают сильным ударом, в то время как Сауль «Канело» Альварес развил мощь с помощью тайминга и точности.



«Я думаю, что он не может рассуждать о моей мощи, потому что никогда не принимал мой удар в профессионалах. Да, он может сравнивать удары Джо Смита и Альвареса, так как дрался с ними. Но что касается меня, я считаю, что это неправда. Он не может сравнивать», — сказал Бетербиев в интервью на канале BeatsBoxingMayhem в YouTube.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: