Бетербиев отреагировал на слова Бивола про силу своего удара
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Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев отреагировал на слова непобеждённого чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрия Бивола. Ранее Бивол заявил, что Бетербиев и Смит от природы обладают сильным ударом, в то время как Сауль «Канело» Альварес развил мощь с помощью тайминга и точности.
«Я думаю, что он не может рассуждать о моей мощи, потому что никогда не принимал мой удар в профессионалах. Да, он может сравнивать удары Джо Смита и Альвареса, так как дрался с ними. Но что касается меня, я считаю, что это неправда. Он не может сравнивать», — сказал Бетербиев в интервью на канале BeatsBoxingMayhem в YouTube.
Что нужно знать об Артуре Бетербиеве:
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