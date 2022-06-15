Колби Ковингтон — об армии США: величайшая, которую когда-либо знал мир
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Известный американский боец смешанных единоборств Колби Ковингтон разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался об армии своей страны.
«14 июня 1775 года — год рождения величайшей армии, которую когда-либо знал мир. Прошло 247 лет, а эти солдаты до сих пор ежедневно сражаются, чтобы гарантировать безопасность нашей нации и нашу свободу», — написал Ковингтон.
В последнем бою Ковингтон встречался с соотечественником Хорхе Масвидалем. Их поединок проходил на турнире UFC 272. Победу по его итогам единогласным решением судей праздновал Колби. Для Ковингтона эта победа стала 17-й в ММА, также на его счету три поражения. Для Масвидаля поражение стало 16-м.
Ковингтон говорит с полицией после драки с Масвидалем:
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