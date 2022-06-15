Оливейра: а с кем дрался Махачев? Все его сильные стороны у меня в десять раз лучше
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Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра поделился мыслями о возможном поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«Я никогда не старался избегать боёв. Чемпиона в лёгком весе зовут Чарльз Оливейра, в конце концов. Является ли Ислам очень крутым парнем? Да. Но были ли среди его соперников бойцы с громкими именами? Нет. У него большая серия побед, но с кем же он дрался?
Меня не волнует его бойцовский стиль. Все его сильные стороны у меня в десять раз лучше. Если он думает, что переведёт меня на землю, как у него это получалось со всеми остальными, со мной у него это не пройдёт», — приводит слова Оливейры sherdog.com.
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