Фьюри обозначил позицию относительно намерения Уайлдера не завершать карьеру

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о намерении бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе американца Деонтея Уайлдера не завершать карьеру. О возможном уходе из спорта он говорил после поражения в третьем поединке с самим Фьюри, но позже дал понять, что не намерен останавливаться.



«Он очень опасный боец, и я думаю, что нокаутирует любого, если хорошенько попадёт по лицу. Но я не знаю, что у него осталось в баке. Он был уничтожен ментально, физически и эмоционально, и я бы сказал, что сейчас он в плачевном состоянии. У него была сломана челюсть, проломлен череп, он дважды был в нокауте, и это будет тяжёлое возвращение для него.



Я бы не хотел, чтобы он продолжал, потому что знаю, что ему не нужны деньги. Я бы предпочёл, чтобы он ушёл на пенсию, потому что не уверен, сможет ли он одержать победы ещё в нескольких боях. Вполне возможно, что он будет полностью уничтожен и разрушит своё наследие. На данный момент он проиграл лучшему бойцу поколения, но в этом нет ничего постыдного. Однако если он вернётся и начнет протирать пол, это будет позорно», — приводит слова Фьюри Mirror со ссылкой на его выступление на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube.

На родине Деонтея Уайлдера открыли памятник в его честь: