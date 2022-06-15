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Тактаров рассказал, в каком качестве готов работать под руководством Ф. Емельяненко

Тактаров рассказал, в каком качестве готов работать под руководством Ф. Емельяненко
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Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об избрании прославленного бойца Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

«Любые споры, перевыборы — отрицательно сказываются на ММА в целом. Если говорить про развитие, я за популяризацию ММА среди подростков. У каждого должна быть чёткая функция, за которую он должен отвечать. Я мог быть ответственным за зарубежные функции, общение с иностранными федерациями, Габдулин под пристальным финансовым надзором мог бы продолжать делать соревнования по стране, Фёдор мог бы готовить лучших бойцов для выступлений. И это было бы здорово. Это привлекло бы больше количество людей. Никто бы ничего не потерял, а только бы выиграли. Нужно работать сообща и дружно. Это удовлетворило бы все желания участников: финансы, идеи и так далее», — приводит слова Тактарова «РБК-Спорт».

Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:

Емельяненко выиграл ещё один бой. Фёдор в прямом смысле всех перехитрил Емельяненко выиграл ещё один бой. Фёдор в прямом смысле всех перехитрил
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