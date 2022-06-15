Тактаров рассказал, в каком качестве готов работать под руководством Ф. Емельяненко

Победитель турнира UFC 6, ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался об избрании прославленного бойца Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.
«Любые споры, перевыборы — отрицательно сказываются на ММА в целом. Если говорить про развитие, я за популяризацию ММА среди подростков. У каждого должна быть чёткая функция, за которую он должен отвечать. Я мог быть ответственным за зарубежные функции, общение с иностранными федерациями, Габдулин под пристальным финансовым надзором мог бы продолжать делать соревнования по стране, Фёдор мог бы готовить лучших бойцов для выступлений. И это было бы здорово. Это привлекло бы больше количество людей. Никто бы ничего не потерял, а только бы выиграли. Нужно работать сообща и дружно. Это удовлетворило бы все желания участников: финансы, идеи и так далее», — приводит слова Тактарова «РБК-Спорт».
Как живёт и сколько зарабатывает Фёдор Емельяненко:
- 15 июня 2022
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19
-
10:25
-
10:16
-
09:49
-
09:48
-
09:43
-
09:22
-
07:09
-
07:04
-
03:27
-
01:09
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:11
- 14 июня 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:00
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:18
-
21:58
-
21:24
-
21:10
-
20:35
-
19:53
-
19:17
-
18:54
-
18:39