Гаджиев дал понять, что его смущает в избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА России

Известный спортивный менеджер Камил Гаджиев поделился мыслями об избрании прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА Российской Федерации. По словам Гаджиева, Емельяненко сейчас необходимо подумать о завершении карьеры бойца.
«Это был предсказуемый сценарий. Фёдор поставил цель поменять руководство. И, наверное, единственный человек, который на все сто процентов мог быть уверен, что его выберут вместо Радмира, — сам Фёдор. Любая другая кандидатура подвергалась бы сомнениям.
Какие-то новые идеи должны прозвучать от Фёдора, иначе какой смысл менять. Что меня смущает во всей этой истории — Фёдор пока не заявил о завершении карьеры бойца. Если Фёдор всерьез решил возглавить Союз ММА России, то нужно подумать о завершении карьеры», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
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