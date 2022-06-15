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Гаджиев дал понять, что его смущает в избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА России

Гаджиев дал понять, что его смущает в избрании Ф. Емельяненко главой Союза ММА России
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Известный спортивный менеджер Камил Гаджиев поделился мыслями об избрании прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА Российской Федерации. По словам Гаджиева, Емельяненко сейчас необходимо подумать о завершении карьеры бойца.

«Это был предсказуемый сценарий. Фёдор поставил цель поменять руководство. И, наверное, единственный человек, который на все сто процентов мог быть уверен, что его выберут вместо Радмира, — сам Фёдор. Любая другая кандидатура подвергалась бы сомнениям.

Какие-то новые идеи должны прозвучать от Фёдора, иначе какой смысл менять. Что меня смущает во всей этой истории — Фёдор пока не заявил о завершении карьеры бойца. Если Фёдор всерьез решил возглавить Союз ММА России, то нужно подумать о завершении карьеры», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

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