Сириль Ган и Тай Туйваса встретятся в главном бою на турнире UFC в Париже
Поделиться
Поединок тяжеловесов Сириля Гана и Тая Туйвасы возглавит турнир UFC в Париже. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена. Соревнования состоятся 3 сентября.
Для Гана этот бой станет первым после его проигранного титульного поединка с Фрэнсисом Нганну, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270. До того поражения Ган одержал 10 побед подряд и стал временным чемпионом организации в тяжёлом весе.
Туйваса одержал пять побед подряд. Во всех случаях австралиец побеждал нокаутом. Последний бой он провёл на турнире UFC 271, где нокаутировал Деррика Льюиса.
Чемпионом промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
Комментарии
- 15 июня 2022
-
15:48
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19
-
10:25
-
10:16
-
09:49
-
09:48
-
09:43
-
09:22
-
07:09
-
07:04
-
03:27
-
01:09
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:11
- 14 июня 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:00
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:18
-
21:58
-
21:24
-
21:10
-
20:35
-
19:53
Партнерский контент