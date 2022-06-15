Сириль Ган и Тай Туйваса встретятся в главном бою на турнире UFC в Париже

Поединок тяжеловесов Сириля Гана и Тая Туйвасы возглавит турнир UFC в Париже. Об этом сообщает пресс-служба американского промоушена. Соревнования состоятся 3 сентября.



Для Гана этот бой станет первым после его проигранного титульного поединка с Фрэнсисом Нганну, который состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 270. До того поражения Ган одержал 10 побед подряд и стал временным чемпионом организации в тяжёлом весе.



Туйваса одержал пять побед подряд. Во всех случаях австралиец побеждал нокаутом. Последний бой он провёл на турнире UFC 271, где нокаутировал Деррика Льюиса.



Чемпионом промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе является Фрэнсис Нганну.

Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана: