Дастин Порье показал актуальную физическую форму и фото с дочкой

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает на пляже с дочкой.



«Пляжный день со Сладкой П!» — подписал фотографию Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

Напомним, Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошом Гриспи. Это произошло ещё в январе 2011 года. Противостояние завершилось победой Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

Ранее Порье предположил дату своего возможного возвращения в октагон.