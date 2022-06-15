Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дастин Порье показал актуальную физическую форму и фото с дочкой

Дастин Порье показал актуальную физическую форму и фото с дочкой
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает на пляже с дочкой.

«Пляжный день со Сладкой П!» — подписал фотографию Порье.

Фото: Из личного архива Дастина Порье

Напомним, Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошом Гриспи. Это произошло ещё в январе 2011 года. Противостояние завершилось победой Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.

Ранее Порье предположил дату своего возможного возвращения в октагон.

Махачева снова выталкивают из титульной очереди. Влияние Хабиба не поможет — Конор круче Махачева снова выталкивают из титульной очереди. Влияние Хабиба не поможет — Конор круче
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022