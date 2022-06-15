Дастин Порье показал актуальную физическую форму и фото с дочкой
Поделиться
Известный американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье разместил новый пост в своих социальных сетях, показав, как отдыхает на пляже с дочкой.
«Пляжный день со Сладкой П!» — подписал фотографию Порье.
Фото: Из личного архива Дастина Порье
Напомним, Порье дебютировал в UFC поединком с соотечественником Джошом Гриспи. Это произошло ещё в январе 2011 года. Противостояние завершилось победой Дастина единогласным решением судей. В последнем поединке Порье встречался с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой. Бой состоялся на турнире по смешанным единоборствам UFC 269 и завершился победой Оливейры удушающим приёмом.
Ранее Порье предположил дату своего возможного возвращения в октагон.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
17:47
-
16:49
-
16:26
-
15:48
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19
-
10:25
-
10:16
-
09:49
-
09:48
-
09:43
-
09:22
-
07:09
-
07:04
-
03:27
-
01:09
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:11
- 14 июня 2022
-
23:29
-
23:14
-
23:00
-
22:33
-
22:32
-
22:19
-
22:18
-
21:58
-
21:24
Партнерский контент