Тренер Бетербиева: он действительно относится к боксу как к профессии

Марк Рэмси, тренер чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 KO), высказался о качествах, которые привели его подопечного на вершину дивизиона.
«Разница не в таланте — это всё дисциплина и рабочая этика, которые у него есть. Он по-настоящему сосредоточен на своей работе. Для него это профессия, и поэтому он уделяет внимание каждой детали.
К примеру, если ему неудобно просыпаться поздно, то он просто не будет этого делать – конец истории. И так он поступает с каждой мелочью, касающейся бокса», – сказал Рэмси в интервью шоу Blood, Sweat and Tears от Top Rank.
Напомним, в это воскресенье, 19 июня, Бетербиев сойдётся в объединительном бою с чемпионом WBO, американцем Джо Смитом-младшим (28-3, 22 KO).
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