«Идиоты». Тайсон Фьюри опроверг переговоры с победителем реванша Усик – Джошуа
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри опроверг слухи о переговорах с победителем ожидаемого реванша между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
«Я видел статью Daily Mail, и они идиоты, если действительно считают, что я веду переговоры с саудитами и командой Усика. Фрэнк Уоррен – моя команда. Если кто-то и будет вести какие-то дела, то это Фрэнк.
Daily Mail несут чушь. Ничего этого нет. У меня есть планы, но они не касаются Усика или Джошуа. И я не вернусь раньше ноября», – сказал Фьюри во время интервью YouTube-каналу его промоушена Queensberry.
Ранее Фьюри озвучил гонорар, ради которого он согласился бы возобновить карьеру.
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