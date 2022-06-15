«Идиоты». Тайсон Фьюри опроверг переговоры с победителем реванша Усик – Джошуа

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри опроверг слухи о переговорах с победителем ожидаемого реванша между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.

«Я видел статью Daily Mail, и они идиоты, если действительно считают, что я веду переговоры с саудитами и командой Усика. Фрэнк Уоррен – моя команда. Если кто-то и будет вести какие-то дела, то это Фрэнк.

Daily Mail несут чушь. Ничего этого нет. У меня есть планы, но они не касаются Усика или Джошуа. И я не вернусь раньше ноября», – сказал Фьюри во время интервью YouTube-каналу его промоушена Queensberry.

Ранее Фьюри озвучил гонорар, ради которого он согласился бы возобновить карьеру.