Экс-чемпион: поставлю на Хэйни в бою с Ломаченко

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор ESPN, американец Тимоти Брэдли высказался о возможном поединке легковесов Дэвина Хэйни и Василия Ломаченко.

«Простите меня, но бой Хэйни с Камбососом получился односторонним. И это то, что мне нравится – сладкая наука бокса. Защита, комбинации, контроль дистанции – всё это было на высоте. И это при том, что Хэйни выступал на выезде в Австралии, а его отец прилетел прямо перед поединком.

Думаю, если устроить бойню в лёгком весе, то Дэвин Хэйни будет тем, кто выживет. Все продолжают критиковать его, но он подкован тактически. Я бы поставил на него в бою с Ломаченко. И на то есть причина – Лома ниже. И его давно не было в ринге», – сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу FightHype.