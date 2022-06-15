«Он подталкивает всех к этому». Джаред Каннонье объяснил, как победит Исраэля Адесанью

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Джаред Каннонье, готовящийся бросить вызов действующему чемпиону, новозеландцу Исраэлю Адесанье 3 июля в Лас-Вегасе, рассказал, как победить его.
«Будет много технической работы. Будет очень технично, одно удовольствие для ударника. Однако нужно понимать, что у нас не соревнования в стойке, у нас бой по правилам MMA. Поэтому я не собираюсь играть так, как ему хочется.
Он подталкивает всех к этому. Он затягивает парней, которые не понимают, что попались. Я же планирую обезвредить его. Мне ни в коем случае нельзя расслабляться. Если ему и придётся принимать решения, то они должны требовать от него усилий. Он должен быть сверхдинамичным. Он просто обязан быть таким, будто был поднят по тревоге… меня же это по-настоящему развлечёт», – приводит слова бойца издание MMA News.
- 15 июня 2022
-
22:04
-
22:00
-
21:09
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
18:44
-
18:38
-
18:07
-
17:47
-
16:49
-
16:26
-
15:48
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19
-
10:25
-
10:16
-
09:49
-
09:48
-
09:43
-
09:22
-
07:09
-
07:04
-
03:27
-
01:09
-
00:55
-
00:49
-
00:40
-
00:11