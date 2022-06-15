«Он подталкивает всех к этому». Джаред Каннонье объяснил, как победит Исраэля Адесанью

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг), американец Джаред Каннонье, готовящийся бросить вызов действующему чемпиону, новозеландцу Исраэлю Адесанье 3 июля в Лас-Вегасе, рассказал, как победить его.

«Будет много технической работы. Будет очень технично, одно удовольствие для ударника. Однако нужно понимать, что у нас не соревнования в стойке, у нас бой по правилам MMA. Поэтому я не собираюсь играть так, как ему хочется.

Он подталкивает всех к этому. Он затягивает парней, которые не понимают, что попались. Я же планирую обезвредить его. Мне ни в коем случае нельзя расслабляться. Если ему и придётся принимать решения, то они должны требовать от него усилий. Он должен быть сверхдинамичным. Он просто обязан быть таким, будто был поднят по тревоге… меня же это по-настоящему развлечёт», – приводит слова бойца издание MMA News.