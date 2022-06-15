Джозеф Паркер: Фьюри нокаутирует победителя реванша Джошуа и Усика

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, новозеландец Джозеф Паркер считает, что Энтони Джошуа и Александр Усик не смогут составить конкуренцию лидеру дивизиона — Тайсону Фьюри.

«Когда ты являешься чемпионом мира и находишься на самой вершине, тяжело уйти, понимая, что ещё на многое способен. Хотя потребуются серьёзные деньги, чтобы вернуть его на ринг. Я не считаю, что он должен уходить. Он должен сразиться с победителем реванша Джошуа и Усика. Победитель этого боя будет считаться лучшим, если он не вернётся.

Джошуа и Усик — великолепные бойцы, но я считаю, что Тайсон слишком хорош. Люди скажут, что я предвзят, ведь я тренируюсь с ним — но он умеет и боксировать, и давить, и двигаться. Если он всё же выйдет против одного из этих парней, то нокаутирует его», – приводит слова Паркера издание Sky Sports.