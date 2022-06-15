16-летней украинке запретили показывать флаг «Азова» на боксёрском турнире
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Организаторы международного юношеского турнира по боксу «Мемориал Гергея Борнемиссы», прошедшего на выходных в Венгрии, не дали украинской участнице Диане Петренко развернуть флаг с изображением символики украинского военизированного объединения «Азов».
В минувшую субботу, 11 июня, 16-летняя Диана Петренко заняла второе место в категории до 50 кг. На церемонии награждения спортсменка развернула флаг «Азова», однако вскоре убрала его по просьбе организаторов.
Напомним, 26 мая Верховный суд РФ принял решение о переносе на 29 июня рассмотрения требования Генпрокуратуры о признании украинского военизированного объединения «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности на территории России.
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