Вячеслав Василевский дал прогноз на бой Артура Бетербиева и Джо Смита
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Бывший чемпион M-1 Global в двух весовых категориях, российский боец Вячеслав Василевский поделился прогнозом на объединительный боксёрский поединок в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Артуром Бетербиевым (17-0, 17 KO) и американцем Джо Смитом-младшим (28-3, 22 KO).
«Бетербиев — панчер. Ещё с любительских боёв он славился этим. А что касается американца, то не видел ни одного его боя. У Артура тяжёлые удары. Неудивительно, что у него такая статистика. Если всё это удастся применить в бою, и Смит позволит это сделать, то Бетербиев пополнит свою копилку еще одним нокаутом», – приводит слова Василевского издание Sport24.
Напомним, поединок Бетербиева и Смита состоится уже в это воскресенье, 19 июня, в Нью-Йорке (США).
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