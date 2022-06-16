MMA Fighting: Забит Магомедшарипов завершил карьеру в UFC
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Российский боец полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Забит Магомедшарипов (18-1) сообщил организации о завершении выступлений. Об этом со ссылкой на анонимные источники сообщает издание MMA Fighting.
Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он победил единогласным решением по итогам трёх раундов рейтингового американца Келвина Каттара.
Ранее чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг рассказал о тренировке с Магомедшариповым.
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