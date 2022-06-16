Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Валентин Молдавский выступит в соглавном бою на турнире Bellator 284 в августе

Валентин Молдавский выступит в соглавном бою на турнире Bellator 284 в августе
Комментарии

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Валентин Молдавский (12-2) выступит на турнире Bellator 284, который состоится 13 августа в городе Су-Фолс, Южная Дакота, США.

Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провел шесть поединков, во всех из них победив. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе уступил единогласным решением действующему чемпиону организации американскому ветерану Райану Бейдеру.

Возглавит же турнир Bellator 284 противостояние средневесов, бразильца Неймана Грейси и японца Гоити Ямаучи.

Ранее в интервью легенда российского MMA Фёдор Емельяненко высказался о шансах провести титульный бой в Bellator.

Новость по теме
Фёдор Емельяненко высказался о шансах провести титульный бой в Bellator
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022