Валентин Молдавский выступит в соглавном бою на турнире Bellator 284 в августе

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Валентин Молдавский (12-2) выступит на турнире Bellator 284, который состоится 13 августа в городе Су-Фолс, Южная Дакота, США.
Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провел шесть поединков, во всех из них победив. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе уступил единогласным решением действующему чемпиону организации американскому ветерану Райану Бейдеру.
Возглавит же турнир Bellator 284 противостояние средневесов, бразильца Неймана Грейси и японца Гоити Ямаучи.
Ранее в интервью легенда российского MMA Фёдор Емельяненко высказался о шансах провести титульный бой в Bellator.
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