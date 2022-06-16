Валентин Молдавский выступит в соглавном бою на турнире Bellator 284 в августе

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Валентин Молдавский (12-2) выступит на турнире Bellator 284, который состоится 13 августа в городе Су-Фолс, Южная Дакота, США.

Соперником 30-летнего россиянина станет 29-летний непобеждённый американец Стив Моури (11-0). Боец выступает в Bellator с сентября 2018 года и за это время провел шесть поединков, во всех из них победив. Молдавский в своём последнем бою на турнире Bellator 273 в январе уступил единогласным решением действующему чемпиону организации американскому ветерану Райану Бейдеру.

Возглавит же турнир Bellator 284 противостояние средневесов, бразильца Неймана Грейси и японца Гоити Ямаучи.

Ранее в интервью легенда российского MMA Фёдор Емельяненко высказался о шансах провести титульный бой в Bellator.