Подделавший свою статистику украинский боец уволен из UFC после проигрыша в дебютном бою

Украинский боец смешанного стиля Аскар Можаров уволен из UFC после проигрыша в первом поединке под эгидой организации, сообщается в «твиттере» UFC Roster Watch.
Аскар подписал контракт с UFC в мае 2021 года, а 5 июня провёл первый поединок с представителем США Алонзо Менифилдом (11-3) на турнире UFC Fight Night 207. Американец имел преимущество по ходу боя, и за 19 секунд до конца первого раунда после продолжительной серии ударов по Можарову арбитр остановил поединок. Алонзо одержал 11 победу в ММА при трёх поражениях.
Сообщалось, что преддверии поединка Аскар был уличен в фальсификации. В ходе расследования было выявлено, что рекорд украинца отличается от реального. Была представлена информация, что на самом деле результат Можарова не 25-7, а 21-12. По словам автора расследования, ранее Аскар выступал под именами Артур Садков и Артур Садаков, но сменив имя решил вести статистку с нуля.
Самые странные суеверия бойцов UFC
Вместе с Можаровым из UFC недавно был уволен Никлас Штольце (12-6), проигравший три последних поединка. Также из организации исключили Полиану Ботелью (8-5 MMA) и 37-летний Чеса Скелли (19-3 MMA), в феврале объявившего об уходе из ММА.
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