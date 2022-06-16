Алджэмейн Стерлинг проведёт защиту титула с Ти Джеем Диллашоу на UFC 279 в сентябре

32-летний американский боец смешанных единоборств Алджэмейн Стерлинг (21-3 MMA, 13-3 UFC), являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, проведёт защиту пояса в поединке с 36-летним соотечественником Ти Джеем Диллашоу (17-4 MMA, 13-4 UFC). Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники в промоушене.

Согласно опубликованной информации, бой пройдёт на турнире UFC 279, который запланирован на 11 сентября. Отмечается, что спортсмены уже подписали контракт на этот поединок. На данный момент у UFC 279 нет официального места проведения, хотя согласно информации СМИ, в борьбе лидируют Бостон и Атланта.

Напомним, Стерлинг выиграл семь боёв подряд, включая две победы над бывшим российским чемпионом Петром Яном. После того, как Алджэмейн выиграл пояс после дисквалификации оппонента на UFC 258 в марте 2021 года, он столкнулся с критикой и ненавистью со стороны фанатов за то, как он завоевал титул. После операции на шее и восстановления Стерлинг вернулся на UFC 273 и победил Яна раздельным решением судей.

Самые странные суеверия бойцов UFC.

36-летний Диллашоу публично заявил после своей победы над Кори Сэндхагеном в июле 2021 года, что ему обещали титульный бой. Эта победа была одержана раздельным решением судей в его первом бою после двухлетней дисквалификации USADA за допинг. Во время боя с Сэндхагеном Диллашоу повредил колено. Он перенес операцию, из-за которой до последних месяцев не мог полноценно тренироваться.