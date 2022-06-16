Виталий Минаков заявил, что готов завершить карьеру боем с Сергеем Харитоновым

37-летний российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков назвал свою приоритетную цель для поединка перед завершением карьеры.
«Тут секретов никаких нет. Я бы, откровенно скажу, подрался бы с Сергеем Харитоновым. У нас давно уже обсуждалось это противостояние. Ещё когда я выступал в Fight Nights, мы делали ему предложение. И вроде как даже договорились, но потом Серёга подписался в Bellator, и эта история затихла. Это был бы интересный бой.
Недавно в очередной раз обсуждали этот вопрос. Я говорил с Камилом Гаджиевым, что выступил бы и, может быть, завершил бы на этом карьеру. Мне самому это интересно. Серёга в последних поединках хорошую форму набрал. Для меня это мотивация, на самом деле. Он постарше меня, но достаточно опасный. Я сейчас говорю за Серёгу не потому, что он удобный для меня соперник. Может быть, не такой активный, но колотушки у него хорошие, у него очень хороший бокс. Он немного ими машет, но тяжу ими махать много и не нужно. Сергею нужно просто попасть, а дальше он уже сделает свою работу», — рассказал Минаков в подкасте Григория Дрозда.
Харитонов: я начинал в ММА с боёв на голых кулаках.
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