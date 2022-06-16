«Я ожидала, что будет сложнее». Тайла Сантос — о поединке с Валентиной Шевченко

28-летняя бразильская представительница UFC Тайла Сантос, выступающая в наилегчайшем дивизионе, высказалась о поражении раздельным решением судей в титульном поединке с Валентиной Шевченко на турнире UFC 275.

«Все видят в ней этого монстра, этакого бугимена. Проведя бой с ней, я поняла, что она совсем не такая, понимаете? Она, конечно, очень жёсткая и умная, но ничего ненормального. Я чувствовала себя очень уверенно. Не чувствовала с её стороны никакой сверхъестественной силы. Люди такое рассказывали о ней, а я думала про себя: «Вау, я не смогу завалить её». Я навязала ей свои тейкдауны и делала едва ли не всё, что хотела. Я ожидала от неё большего. Было так легко переводить её в партер. Я ожидала, что будет сложнее», — рассказала Сантос в подкасте Trocacao Franca MMA Fighting.

Главные бои королевы UFC Вали Шевченко.

Напомним, Тайла Сантос (19-2 в ММА) занимает второе место в женском рейтинге UFC в наилегчайшем весе и 14-е место в женском рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.