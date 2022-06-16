«Русские и дагестанцы знают этого зверя». Стерлинг — об Анкалаеве

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг поделился мнением о 30-летнем российском представителе полутяжёлого дивизиона – Магомеде Анкалаеве.
«Прохазке более выгоден бой с Блаховичем, чем с Анкалаевым, который менее известен. Магомед является тёмной лошадкой, но очень опасный. Никому не нравится драться с этим парнем, потому что от такого поединка мало что выиграешь, но русские и дагестанцы все знают, кто такой Анкалаев, — это зверь», — приводит слова Стерлинга BJ Penn.
Прохазка триумфально вернулся в Чехию с поясом UFC.
Напомним, следующим соперником Анкалаева (17-1 в ММА) станет 33-летний американец Энтони Смит (35-16 в ММА). Бой пройдёт 30 июля на турнире UFC 277. Российский боец занимает четвёртое место в рейтинге полутяжёлого веса UFC, а Смит – пятое.
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