Серроне: хочу уйти, когда проведу 50 боёв

Американский боец ММА Дональд Серроне рассказал, что может завершить карьеру после того, как проведёт 50 боёв. В настоящее время в активе американца — 47 поединков в промоушенах UFC и WEC. На турнире UFC Vegas, который пройдёт в ночь на 19 июня, Серроне встретится с Джо Лозоном. Этот поединок станет 48-м в карьере Ковбоя.
«Следующий бой будет 48-м. Тогда мне останется провести ещё два, после чего я могу завершать карьеру. 50 — невероятное число.
Было бы здорово в последнем бою встретиться с кем-то из легенд. Постараюсь держаться в стороне от юных парней. Они очень сильны и хороши. Наш вид спорта сильно развился. Помню, когда я только начинал карьеру, можно было быть успешным в нескольких дисциплинах и побеждать. Сейчас нужно быть сильным во всём. И эти молодые ребята приходят полностью готовыми», — цитирует Серроне MMAJunkie.
- 16 июня 2022
-
09:57
-
09:36
-
08:54
-
08:38
-
08:26
-
06:42
-
01:45
-
01:12
-
00:56
-
00:19
-
00:12
-
00:11
- 15 июня 2022
-
23:02
-
22:41
-
22:04
-
22:00
-
21:09
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
18:44
-
18:38
-
18:07
-
17:47
-
16:49
-
16:26
-
15:48
-
15:12
-
14:54
-
14:18
-
14:04
-
13:21
-
12:54
-
12:08
-
11:19