Серроне: хочу уйти, когда проведу 50 боёв

Американский боец ММА Дональд Серроне рассказал, что может завершить карьеру после того, как проведёт 50 боёв. В настоящее время в активе американца — 47 поединков в промоушенах UFC и WEC. На турнире UFC Vegas, который пройдёт в ночь на 19 июня, Серроне встретится с Джо Лозоном. Этот поединок станет 48-м в карьере Ковбоя.



«Следующий бой будет 48-м. Тогда мне останется провести ещё два, после чего я могу завершать карьеру. 50 — невероятное число.



Было бы здорово в последнем бою встретиться с кем-то из легенд. Постараюсь держаться в стороне от юных парней. Они очень сильны и хороши. Наш вид спорта сильно развился. Помню, когда я только начинал карьеру, можно было быть успешным в нескольких дисциплинах и побеждать. Сейчас нужно быть сильным во всём. И эти молодые ребята приходят полностью готовыми», — цитирует Серроне MMAJunkie.

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