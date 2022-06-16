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«Лысая башка, дай пирожка». Емельяненко показал новое видео с Исмаиловым

«Лысая башка, дай пирожка». Емельяненко показал новое видео с Исмаиловым
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Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новое видео с соотечественником Магомедом Исмаиловым. Видео Емельяненко начал словами: «Лысая башка, дай пирожка».

В ролике Магомед спрашивает Александра про здоровье и состояние. Также Емельяненко даёт понять, что намеревается вернуться в октагон.

В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.

Следующим соперником Емельяненко станет российский боец ММА Вячеслав Дацик.

Ранее стало известно, что Александр находится в реабилитационном центре в Екатеринбурге. При этом сообщалось, что спортсмен отказывается от лечения. Впрочем, позднее он сообщил, что прошёл курс реабилитации, а его анализы в полном порядке.

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