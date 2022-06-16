Тайсон Фьюри: на месте Диллиана Уайта я бы принял бой с Дюбуа
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке Диллиана Уайта и Даниэля Дюбуа.
«Я бы принял бой с Дюбуа, будь я на месте Диллиана Уайта. Ты потерпел поражение от лучшего бойца всех времён, нужно искупить свою вину. Думаю, лучший способ это сделать — выйти на бой против молодого парня, чемпиона мира. Это был бы отличный поединок и для телевидения, и для болельщиков. Жду, что Диллиан и Даниэль согласятся на это. Лично я бы заплатил деньги, чтобы посмотреть этот бой», — цитирует Фьюри Boxingscene.
Последний бой Диллиан Уайт провёл против Фьюри в Лондоне. Тайсон одержал победу нокаутом в шестом раунде.
Даниэль Дюбуа после победы над Тревором Брайаном заявил, что хотел бы провести бой с Диллианом Уайтом.
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