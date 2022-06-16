Оливейра заявил, что спортивная комиссия Аризоны хотела его поражения в бою с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что Спортивная комиссия Аризоны хотела, чтобы он проиграл американцу Джастину Гэтжи на турнире UFC 274. Перед поединком бразилец не смог сдать вес, из-за чего был лишён чемпионского пояса. Но бой он всё равно выиграл, хоть в итоге и не сохранил чемпионский титул.



По мнению Оливейры, в спортивной комиссии хотели, чтобы он потерпел поражение. Сам Гэтжи является уроженцем Аризоны.



«Мне могли отрезать ногу, но я всё равно бы показал тот же самый вес. Спортивная комиссия ограбила меня. Такова реальность. Они хотели лишить меня пояса, хотели повлиять на меня психологически, но ничего не получилось. Я показал всему дивизиону и миру, что я, Чарльз Оливейра, являюсь чемпионом в лёгком весе. Неважно, как они пытаются повлиять на меня, я — чемпион», — цитирует Оливейру ESPN.

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