Доминик Рейес: все знают, что я выиграл тот бой с Джонсом

Американский боец смешанных единоборств Доминик Рейес считает, что бой с Джоном Джонсом повлиял на его дальнейшую карьеру.



«Я и сейчас чувствую то же самое, что и тогда. Все, кто понимает что-нибудь в боях, знают, что я выиграл бой с Джонсом. Я стараюсь не думать об этом слишком часто, но порой вспоминаю. Просто нынешний чемпион — парень, которому я проиграл, бывший чемпион — тоже, чемпион до него — тоже. Всё могло быть иначе. Я выиграл бой с Джоном. И если бы мне отдали победу, то кто знает, может, я бы не дрался с Блаховичем. Я мог быть в совершенно другой ситуации. Всё изменилось бы в ту ночь, если бы судьи приняли правильное решение», — приводит слова Рейеса MMAFighting.



В феврале 2020 года Рейес проиграл Джонсу единогласным решением судей в поединке за титул чемпиона в полутяжёлом весе. После этого Рейес уступил Яну Блаховичу и Иржи Прохазке.

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