Хабиб Нурмагомедов: Eagle FC нужно 5-7 лет, чтобы подняться на вершину

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по развитию своей лиги Eagle FC.



«Я полагаю, что нам необходимо ещё 5-7 лет. В этом бизнесе вам нужно создавать контент, зрелище. Чтобы всё это дать, необходимо потратить несколько лет. Мы же находимся в начале нашего пути. Думаю, что нам нужно ещё примерно 5-7 лет, чтобы подняться на вершину в смешанных единоборствах», — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.



Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. Российский боец одержал победу удушающим приёмом и объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас Нурмагомедов занимается продвижением лиги Eagle FC, которую он основал в 2020 году.

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