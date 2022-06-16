Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов: Eagle FC нужно 5-7 лет, чтобы подняться на вершину

Хабиб Нурмагомедов: Eagle FC нужно 5-7 лет, чтобы подняться на вершину
Комментарии

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах по развитию своей лиги Eagle FC.

«Я полагаю, что нам необходимо ещё 5-7 лет. В этом бизнесе вам нужно создавать контент, зрелище. Чтобы всё это дать, необходимо потратить несколько лет. Мы же находимся в начале нашего пути. Думаю, что нам нужно ещё примерно 5-7 лет, чтобы подняться на вершину в смешанных единоборствах», — приводит слова Нурмагомедова BJ Penn.

Хабиб Нурмагомедов провёл свой последний поединок против Джастина Гэтжи в октябре 2020 года. Российский боец одержал победу удушающим приёмом и объявил о завершении профессиональной карьеры. Сейчас Нурмагомедов занимается продвижением лиги Eagle FC, которую он основал в 2020 году.

Новость по теме
Фёдор Емельяненко отреагировал на слухи о проведении боя в лиге Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022