Дрозд объяснил, почему Бетербиев может проиграть Джо Смиту

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд рассказал, за счёт чего у Джо Смита-младшего есть шансы победить Артура Бетербиева. Боксёры проведут титульный поединок за пояса WBO, WBC и IBF. Бой состоится 19 июня и начнётся ориентировочно в 6:00 мск.

«Шансы есть, он справа очень сильно бьёт. Посмотрите его бой с Димой Биволом, когда он в 11-м раунде ударил с правой неожиданно и очень сильно потряс. Смит обладает нокаутирующим ударом. Он такой очень жёсткий, поэтому шансы есть 100%», – сказал Дрозд в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Артур Бетербиев провёл 17 поединков в профессиональной карьере и все закончил досрочно. Джо Смит-младший победил в 28 боях (22 раза – нокаутом) и уступил в трёх поединках.