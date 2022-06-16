Мухаммад обратился к Чимаеву: если дерёшься без плана против бойцов топ-5, то проиграешь
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Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад обратился к Хамзату Чимаеву.
«Во время боя с Гилбертом Бёрнсом я увидел слабости в Чимаеве. Конечно, некоторые люди подумали, что он не так хорош, как считалось изначально. Но, на мой взгляд, Чимаев показал, что обладает мощью, что у него крепкий подбородок. Он бился с Гилбертом. Если ты дерёшься без продуманного плана против бойцов из топ-5, то проиграешь», — сказал Мухаммад на YouTube-канале Thiccc Boy.
Последний поединок Чимаева состоялся с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Хамзат одержал победу единогласным решением судей. Это первый бой Чимаева, не завершившийся досрочно. Всего на счету шведского бойца 11 поединков и ни одного поражения.
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