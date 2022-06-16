«В этот раз я нанял диетолога». Исмагулов заверил, что не провалит взвешивание

Российский боец UFC Дамир Исмагулов, выступающий в лёгком весе, рассказал о подготовке к поединку с Гурамом Кутателадзе на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 19 июня в Остине (штат Техас, США). Россиянин подчеркнул, что не провалит взвешивание, как это произошло на турнире UFC 267 в Абу-Даби.



«В этот раз я подошёл более серьёзно, нанял диетолога, с которым работаю. В Абу-Даби мне стало плохо, организм перестал сбрасывать вес. В этот раз я нанял профессионала, думаю, что всё будет отлично. Восьмимесячный простой не был связан с той историей. Напротив, я хотел получить бой как можно раньше, но почему-то не получалось. Сейчас появился соперник, на которого я без раздумий дал согласие. Получилось, как получилось, но я был готов выступить раньше.



Всегда настраиваюсь на досрочную победу, но также не исключаю, что могу работать всё время боя. Главное, чтобы я доминировал в каждом раунде, в каждой минуте. Да, если у меня будет возможность финишировать оппонента, я это сделаю. Но сейчас настраиваюсь на тяжёлую работу. Думаю, что досрочная победа мне необходима. Попробую его финишировать, всё для этого сделаю. Но, чтобы попасть в топ-15, мне нужно просто выигрывать бои. Я уверен в себе. Знаю свои возможности и свою силу», — сказал Исмагулов на пресс-конференции.

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