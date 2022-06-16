Дураев объяснил, почему сможет досрочно победить Бакли на турнире UFC Fight Night

Российский боец UFC в среднем весе Альберт Дураев рассказал, за счёт чего досрочно финиширует своего следующего оппонента Хоакина Бакли на турнире UFC Fight Night, который состоится в ночь на 19 июня в Остине (штат Техас, США).
«Подготовка прошла успешно, я думаю, что на сто процентов готов к бою. Тем более в начале февраля мы с Бакли вместе готовились — две или три недели. Спарринговались, боролись. Думаю, что бой завершится досрочно. По-любому до решения не дойдёт. Не было таких аспектов, в которых я бы не доминировал над ним, над всеми, кто там был. Я даже был удивлён, что он согласился выйти против меня.
Когда мы в первый раз встали на спарринг, а ребята в нашем зале обычно работают в лайтовом режиме, но когда мы встали, он начал жёстко бить. Особенно ногами. Естественно, я быстро его перевёл и сделал свою работу. Да, он жёстко работает. Работает так, словно мы дерёмся в клетке.
Что касается предстоящего боя, то я не буду кидаться ему в ноги, чтобы стараться перевести в партер. У меня отличная ударная техника, я ни в одном аспекте — ни в ударке, ни в борьбе, ни в грэпплинге — ему не уступаю. Это моё личное мнение, и я готов продемонстрировать это в бою. Я считаю, что все, кроме топ-5 UFC, для меня лёгкие соперники», — рассказал Дураев на пресс-конференции.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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