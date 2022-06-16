Альберт Дураев попросил у UFC дать ему два боя за две недели

Российский боец UFC Альберт Дураев в ночь на 19 июня проведёт бой в Остине (штат Техас, США), где его соперником будет Хоакин Бакли. Мачете уверен в досрочной победе и рассказал о том, что готов вернуться в октагон уже через две недели, о чём и уведомил президента лиги Дану Уайта.



«Я считаю, что тут есть много достойных спортсменов, которые готовы против меня выйти. Я спарринговался со многими парнями из среднего веса и считаю, что могу доминировать над каждым из них. Надеюсь, что никаких неожиданностей не случится. Я уже попросил Дану Уайта дать мне ещё один бой — 2 июля, через две недели, на «Ти-Мобайл Арене», — рассказал Дураев на пресс-конференции перед боем.

Звёзды ММА, которые сдавались после приёмов соперника: