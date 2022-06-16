Отец Фьюри: Уайлдер заберёт все пояса, если Тайсон останется на пенсии

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, назвал главного претендента на звание чемпиона.



«Нет ни одного бойца, который мог бы сравниться с Тайсоном. Диллиан Уайт — хороший боец, который способен драться на равных с любым тяжеловесом, но не справился с моим сыном. Если Тайсон так и останется на пенсии, то мне кажется, что Деонтей Уайлдер выиграет все пояса. У меня большие сомнения в том, что остальные бойцы смогут справиться с его силой», — цитирует Фьюри-старшего Metro.



Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры после победы в апрельском бою с Диллианом Уайтом. За свою карьеру Фьюри провёл 33 поединка и выиграл 32 из них. Ещё один бой закончился ничьей.

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