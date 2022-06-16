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«Вижу страх в его глазах». Фигейреду выразил желание подраться за титул со Стерлингом

«Вижу страх в его глазах». Фигейреду выразил желание подраться за титул со Стерлингом
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду заявил, что хотел бы получить поединок с действующим обладателем титула лиги в легчайшем дивизионе Алджэмейном Стерлингом.

«Думаю, мои достижения позволяют мне с ходу получить титульный бой. Я бы хотел встретиться с чемпионом этой весовой категории и уже вижу страх в его глазах. Прекрасно знаю, что Стерлинг не хочет драться со мной. Не сомневаюсь, что мы можем устроить отличный бой, после которого я стану чемпионом в двух весовых категориях», — приводит слова Фигейреду Combate.

Ранее российский боец UFC Пётр Ян оценил шансы встретиться с бразильцем. Фигейреду, в свою очередь, выражал недовольство тем, что организация хочет назначить поединок за временный титул, пока бразилец восстанавливается после травмы.

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