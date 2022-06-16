Тренер Магомедшарипова: думаю, Забит не жалеет о решении завершить карьеру

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев заявил, что его подопечный не жалеет о решении завершить профессиональную карьеру.



«Забит сейчас – успешный бизнесмен, у него всё хорошо в жизни. У него нет такой проблемы, что нечем заниматься. Я думаю, что Забит не жалеет о своём решении. Он, наверное, уже не смотрит бои, но знаете, как бывает – когда смотришь, как другие дерутся, то хочется вернуться. Но это у всех бывает. А так – он давно решил оставить это дело, мы просто официально об этом не объявляли», – приводит слова Учакаева MMA.Metaratings.ru.



Свой последний бой Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года против американца Келвина Каттара на турнире UFC Fight Night 163. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. На счету Магомедшарипова в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.

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