Забит Магомедшарипов официально объявил о завершении карьеры

Российский боец полулёгкого веса UFC Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры.
«Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру.
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Срывы боёв, а затем проблемы со здоровьем — всё это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.
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Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого смог порадовать вас.
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Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями.
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Так что не прощаемся, друзья! Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Магомедшарипов в своих социальных сетях.
Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.
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