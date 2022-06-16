Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Забит Магомедшарипов официально объявил о завершении карьеры

Забит Магомедшарипов официально объявил о завершении карьеры
Комментарии

Российский боец полулёгкого веса UFC Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры.

«Знаю, многие ждали моего возвращения, не было и дня, чтобы кто-то не спросил, когда бой. Но я принял решение завершить спортивную карьеру.

Срывы боёв, а затем проблемы со здоровьем — всё это не давало выступить раньше. Сейчас хоть и восстановился, но чувствую себя уже не так, как раньше.

Благодарю всех, кто болел за меня столь долгое время. Чемпионом стать не успел, но, думаю, и без этого смог порадовать вас.

Я перестаю быть действующим спортсменом, но не ухожу из спорта. Мне есть чем и с кем поделиться своими знаниями.

Так что не прощаемся, друзья! Ещё раз всем спасибо за поддержку!» — написал Магомедшарипов в своих социальных сетях.

Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.

Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба Мы все будем скучать по Забиту. Он мог стать круче Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022