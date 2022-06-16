Тренер Магомедшарипова: Забита замучили эти СМИ, люди, фотоаппараты

Тренер российского бойца UFC Забита Магомедшарипова Мансур Учакаев рассказал, почему его подопечный не стал лично объявлять о завершении карьеры.



«Не хочет он, наверное, говорить на эту тему. Потому что если он сам объявит, то ему тут же начнут звонить, требовать интервью. Забит устал от этого внимания, он сам по себе человек-одиночка, любит одиночество. Его замучили эти СМИ, люди, фотоаппараты», — приводит слова Учакаева MMA.Metaratings.ru.



Свой последний бой Магомедшарипов провёл в ноябре 2019 года против американца Келвина Каттара на турнире UFC Fight Night 163. Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей. На счету Магомедшарипова в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.