Уланбеков снялся с поединка на UFC из-за травмы

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков сообщил, что снялся со своего следующего боя в UFC из-за травмы.



«К этому предстоящему для меня бою я готовился очень усердно, на все 100 процентов выжимал себя в зале! До боя оставалось 12 дней, и это был мой крайний тяжёлый спарринг перед началом весогоночной недели! Зашёл в клетку, отработал два раунда, но в конце третьего раунда при попытке провести тейкдаун я почувствовал хруст, сопровождающийся болью в правой части туловища. Вчера я сделал рентген. Заключение врача: «перелом ребра», в связи с чем мой бой пришлось отменить. Благодарю каждого, кто верил и поддерживал меня», — написал Уланбеков в своих социальных сетях.



Свой последний поединок Уланбеков провёл с американцем Тимом Эллиоттом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Эллиотта единогласным решением судей. Уланбеков потерпел второе поражение в смешанных единоборствах при 14 победах. Тагир дебютировал в промоушене Даны Уайта в октябре 2020 года.

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