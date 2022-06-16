Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артём Резников не смог согнать 600 граммов, но будет допущен к бою на ACA 140

Артём Резников не смог согнать 600 граммов, но будет допущен к бою на ACA 140
Комментарии

Казахстанский боец ACA Артём Резников не сделал вес перед боем с Дави Рамосом на ACA 140. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. В отведённое время боец не смог согнать оставшиеся 650 граммов. Боец будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20 процентов от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 кг. Турнир пройдёт 17 июня в Адлере в Большом ледовом дворце.

35-летний Рамос по прозвищу Тасманский дьявол в ММА с 2010 года. На его счету 10 побед и четыре поражения.

30-летний Резников дерётся с 2011 года. На его счету 22 победы и шесть поражений. В последний раз Резников выходил в клетку 19 сентября 2020 года и победил решением судей Юсуфа Раисова, который также участвует в «восьмёрке» и уже вышел в полуфинал, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом.

Полный кард ACA 140

Главный кард:

Артем Резников — Дави Рамос (70,8кг)
Венер Галиев — Мухамед Коков (84,4кг)
Абдул-Рахман Джанаев — Никола Дипчиков (84,4кг)
Павел Гордеев — Лом-Али Нальгиев (70,8кг)
Саламу Абдурахманов — Сиро Роригес (84,4кг)

Прелимы:

Амирхан Гулиев — Олег Оленичев (93,4кг)
Ахмед Мусакаев — Мурад Каламов (61,7кг)
Гога Шаматава — Джосиель Сильва (57,2кг)
Ибрагим Магомедов — Русимар Пальярес (84,4кг)
Махарбек Каргинов — Уолтер Перейра (61,7кг)
Артур Астахов — Леонардо Сильва (93,4кг)
Бидзина Гавашелишвили — Рыскулбек Ибраимов (61,7кг)
Илья Ходкевич — Витезслав Райнох (70,8кг)
Селем Евлоев — Михаил Погодин (61,7кг).

Новость по теме
Полуфинал Гран-при ACA между Вартаняном и Раисовым пройдёт 17 сентября в Москве
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022