Артём Резников не смог согнать 600 граммов, но будет допущен к бою на ACA 140

Казахстанский боец ACA Артём Резников не сделал вес перед боем с Дави Рамосом на ACA 140. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко. В отведённое время боец не смог согнать оставшиеся 650 граммов. Боец будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20 процентов от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 кг. Турнир пройдёт 17 июня в Адлере в Большом ледовом дворце.



35-летний Рамос по прозвищу Тасманский дьявол в ММА с 2010 года. На его счету 10 побед и четыре поражения.

30-летний Резников дерётся с 2011 года. На его счету 22 победы и шесть поражений. В последний раз Резников выходил в клетку 19 сентября 2020 года и победил решением судей Юсуфа Раисова, который также участвует в «восьмёрке» и уже вышел в полуфинал, одержав победу единогласным решением судей над бразильцем Хакраном Диасом.



Полный кард ACA 140

Главный кард:

Артем Резников — Дави Рамос (70,8кг)

Венер Галиев — Мухамед Коков (84,4кг)

Абдул-Рахман Джанаев — Никола Дипчиков (84,4кг)

Павел Гордеев — Лом-Али Нальгиев (70,8кг)

Саламу Абдурахманов — Сиро Роригес (84,4кг)

Прелимы:

Амирхан Гулиев — Олег Оленичев (93,4кг)

Ахмед Мусакаев — Мурад Каламов (61,7кг)

Гога Шаматава — Джосиель Сильва (57,2кг)

Ибрагим Магомедов — Русимар Пальярес (84,4кг)

Махарбек Каргинов — Уолтер Перейра (61,7кг)

Артур Астахов — Леонардо Сильва (93,4кг)

Бидзина Гавашелишвили — Рыскулбек Ибраимов (61,7кг)

Илья Ходкевич — Витезслав Райнох (70,8кг)

Селем Евлоев — Михаил Погодин (61,7кг).