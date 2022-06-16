Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев прокомментировал решение Забита Магомедшарипова завершить карьеру.



«Теперь можно спокойно просыпаться утром и никуда не бежать», — написал Ислам Махачев в своих социальных сетях.



Напомним, ранее Забит подтвердил, что завершает карьеру в ММА.



Забиту Магомедшарипову 31 год. За карьеру в UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго. В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением.