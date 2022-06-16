Хабиб — Магомедшарипову: добро пожаловать в клуб нормальных людей

Легендарный боец, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Забита Магомедшарипова о завершении профессиональной карьеры.



«Добро пожаловать в клуб нормальных людей. Забит Магомедшарипов – легенда Дагестана», – написал Хабиб в социальных сетях.



Российский боец полулёгкого веса Забит Магомедшарипов объявил о завершении карьеры в возрасте 31 года. В UFC он провёл шесть боёв и одержал шесть побед. Забит дебютировал в сильнейшей лиге мира в сентябре 2017 года на турнире UFC Fight Night 115 в Нидерландах, победив удушающим приёмом во втором раунде американца Майка Сантьяго.

В своём последнем бою на турнире на UFC Fight Night 163 в Москве он по итогам трёх раундов победил рейтингового американца Келвина Каттара единогласным решением. На счету Магомедшарипова в смешанных единоборствах 18 побед и одно поражение.