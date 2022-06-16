Фьюри — о реванше Усика и Джошуа: не пошёл бы смотреть, как дерутся эти два бомжа

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри поделился мнением о предстоящем реванше между Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
«Даже если бы бой проходил в моём городе, то я бы не пошёл смотреть, как дерутся два этих бомжа. Если хотите посмотреть, как дерётся настоящий мужчина, то приходите с 500 миллионами, и это будет как в игре Donkey Kong», — приводит слова Тайсона Фьюри TalkSPORT.
Напомним, первый поединок между Александром и Энтони был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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