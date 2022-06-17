Стерлинг требует прибавки к гонорару перед боем с Диллашоу

Алджэмейн Стерлинг (21-3 MMA, 13-3 UFC), являющийся действующим чемпионом UFC в легчайшем весе, не подписал контракт на бой с Ти Джеем Диллашоу в рамках UFC 279. 32-летний американский боец хочет получить больше денег, сообщает MMA Fighting, ссылаясь на слова Стерлинга.
Стерлинг заявил о необходимости роста гонорара как у не являющихся чемпионами бойцов, согласно которому за каждую победу их гонорары увеличиваются на несколько тысяч долларов.
«Хотелось бы думать, что я сыграл свою роль, поддержал сюжетную линию и даже позволил себе быть плохим парнем в последнем поединке с Петром Яном. Я выполнил свою работу. В данный момент тренируюсь, надеясь, что мы придём к какому-то соглашению с прибавкой к зарплате, что естественно для всех контрактов. Так что боя нет, пока на бумаге не появятся чернила, а на данный момент мой контракт точно такой же», – сказал Стерлинг на своем канале в YouTube.
Ранее сообщалось, что Стерлинг проведёт защиту пояса против 36-летнего Ти Джея Диллашоу (17-4 MMA, 13-4 UFC) в сентябре этого года. Вероятными местами его проведения назывались Бостон и Атланта.
Отметим, что Стерлинг выиграл семь боёв подряд, включая две победы над бывшим российским чемпионом Петром Яном. Американец восстановился после операции на шее и триумфально вернулся на UFC 273, выиграв раздельным решением судей.
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