Смит — о предстоящем бое с Бетербиевым: у него два пояса, и я хочу их забрать

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе, американский боксёр Джо Смит высказался о предстоящем поединке с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.



«Это огромная возможность. Бетербиев – громкое имя в мире боксе. Все знают, что он из себя представляет в данный момент. У него два титула чемпиона мира, и я хочу их забрать. Верю, что бой получится отличным. Это будет поединок двух больших панчеров, и я просто рад, что он случится.



Считаю, что этот парень сейчас в расцвете сил. Не думаю, что возраст будет иметь какое-то значение. Я знаю, что он готов на 100 процентов, и прекрасно понимаю, что дерусь с одним из лучших, поэтому сам тренировался на все 110 процентов, сделав тренировочный лагерь немного дольше, чем обычно. Кроме того, я позаботился о том, чтобы улучшить те компоненты, которые у меня не так хорошо получались», — приводит слова Смита boxingnews24.

Что нужно знать об Артуре Бетербиеве: