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Хабиб отреагировал на чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА

Хабиб отреагировал на чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз» в НБА
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Легендарный российский боец, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на чемпионство «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем сезоне НБА. В финальной серии баскетболисты «Уорриорз» обыграли «Бостон Селтикс» (4-2).

«Bay Area», — написал Хабиб, сопроводив текст двумя смайлами.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, в шестом матче финальной серии «Голден Стэйт» обыграл «Бостон» со счётом 103:90, благодаря чему и обеспечил себе титул. У «Уорриорз» самым результативным стал защитник Стефен Карри, на счету которого 34 очка, семь подборов и семь передач. У Дрэймонда Грина дабл-дабл (12 очков и 12 подборов).

Самым результативным игроком «Бостона» стал защитник Джейлен Браун, заработавший 34 очка, семь подборов и три передачи.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

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