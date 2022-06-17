Бой Раисов — Рамос на турнире ACA 140 будет показан бесплатно на PPV

Турнир ACA 140, главным событием которого станет четвертьфинал Grand-Prix ACA с участием казахстанского бойца Артёма Резникова и представителя Бразилии Дави Рамоса будет показан бесплатно на сайте промоушена. Трансляцию можно будет увидеть во всех странах мира. Об этом рассказал президент ACA Алексей Яценко пресс-службе организации.



«Уверен, что огромное количество болельщиков вне России хотели бы посмотреть наш ивент. Но из-за санкций многие пользователи не могут совершить оплату. Мы, со своей стороны, работаем над дополнительными сервисами оплаты, которые в дальнейшем позволят приобретать PPV из других стран».

ACA 140 пройдёт в Сочи 17 июня. Главным событием турнира станет четвертьфинальный бой престижнейшего Гран-при с призовым фондом в 1 миллион долларов. Начало — в 17.30 (мск).

Трансляция: aca-mma.com.



Полный кард ACA 140:



Главный кард:

Артем Резников — Дэйви Рамос (70.8кг) 5x5

Венер Галиев — Мухамеда Коков (84.4кг)

Абдул-Рахман Джанаев — Никола Дипчиков (84.4кг)

Павел Гордеев — Лом-Али Нальгиев (70.8кг)

Саламу Абдурахманов — Сиро Роригес (84.4кг)



Прилимы:



Амирхан Гулиев — Олег Оленичев (93.4кг)

Ибрагим Магомедов — Русимар Пальярес (84.4кг)

Ахмед Мусакаев — Мурад Каламов (61.7кг)

Гога Шаматава — Джосиель Сильва (57.2кг)

Махарбек Каргинов — Уолтер Перейра (61.7кг)

Артур Астахов — Леонардо Сильва (93.4кг)

Бидзина Гавашелишвили — Рыскулбек Ибраимов (61.7кг)

Илья Ходкевич — Витезслав Райнох (70.8кг)

Селем Евлоев — Михаил Погодин (61.7кг)